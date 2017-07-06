ثمن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التعاون المحمود والبناء بين مجلس النواب والحكومة والذي شهده دور الانعقاد المنقضي وانعكس في إنجاز العديد من القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.

وقدم إسماعيل التهنئة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.