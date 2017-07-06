 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 05:58 مساءً
روابط سريعة
رئيس الوزراء يثمن خلال لقاء رئيس النواب التعاون البناء بين البرلمان والحكومة
رئيس الوزراء شريف اسماعيل ـ اسوان‎

رئيس الوزراء يثمن خلال لقاء رئيس النواب التعاون البناء بين البرلمان والحكومة

2017-07-06 17:27:10

ثمن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التعاون المحمود والبناء بين مجلس النواب والحكومة والذي شهده دور الانعقاد المنقضي وانعكس في إنجاز العديد من القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.
وقدم إسماعيل التهنئة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3