القاهرة.. تقيم الهيئة الوطنية للإعلام، مساء غد، حفل تأبين للإعلامية الراحلة صفاء حجازي بمبنى الهيئة بماسبيرو، بمشاركة أسرتها بمناسبه ذكرى الأربعين بحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

القاهرة.. تستأنف جميع حدائق القاهرة فتح أبوابها بالمجان للمواطنين وكذلك رحلات الأتوبيس النهري، كما تنظم المحافظة، في السابعة صباحا، ماراثون جرى ينطلق من ميدان عابدين مرورا بشوارع القاهرة الخديوية، لتعريف المواطنين بمنطقة القاهرة الخديوية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال بذكرى مرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية.

القاهرة-برلين.. تنطلق فعاليات قمة دول مجموعة العشرين على مدار يومين في مدينة هامبورج الألمانية بمشاركة زعماء وقادة الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي.

القاهرة-بيروت.. يشارك وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى، فى الملتقى الصحي الاقتصادي لاتحاد المستشفيات العربية المقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

القاهرة .. تفتتح في الرابعة عصرا فعاليات احتفالية يوم النوبة العالمى المقامة تحت شعار”عيشها نوبى”، بدار الاوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة.

القاهرة-برلين.. يلتقى الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين في هامبورج بألمانيا.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، حفلا للفنان عمرو حسن، في السابعة والنصف مساء، على مسرح قاعة النهر، كما تستضيف في الثامنة مساء، حفلا للإنشاد الديني يحييه المنشد الشيخ ايهاب يونس، على مسرح قاعة الحكمة.

القاهرة.. يعرض على مسرح الهوسابير، مساء غد، عرض اوبريت”الليلة الكبيرة”، الذي حقق نجاحا خلال عرضه في شهر رمضان المبارك.

القاهرة.. يلتقى فريقا الافريقى التونسى وكمبالا سيتى، فى العاشرة من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

القاهرة..يلتقى فريقا الفتح الرباطى وريفرز يونايتد، فى التاسعة من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

القاهرة-الخرطوم.. يلتقى فريقا الهلال السودانى وفيروفيارو الموزمبيقى، فى السابعة من مساء غد، على ملعب الهلال بام درمان، وذلك فى إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة دورى ابطال أفريقيا.

القاهرة.. يلتقى فريقا النجم الساحلى والمريخ السودانى، فى السابعة من مساء غد، على الملعب الاولمبى بسوسة، وذلك فى إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة دورى ابطال أفريقيا.

القاهرة.. يلتقى فريقا طلائع الجيش وانبى، فى السابعة من مساء غد، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال34 من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة.. يلتقى منتخبا امريكا والمانيا لكرة السلة، فى التاسعة والربع من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات ربع النهائى فى بطولة العالم للشباب تحت 19 عامة لكرة السلة، على صالة 1 باستاد القاهرة الدولى.

القاهرة .. يلتقى منتخبا اسبانيا والارجنتين لكرة السلة، فى الرابعة بعد عصر غد، وذلك فى إطار مباريات ربع النهائى فى بطولة العالم للشباب تحت 19 عامة لكرة السلة، على صالة 1 باستاد القاهرة الدولى.

القاهرة .. يلتقى منتخب إيطاليا وليتوانيا لكرة السلة، فى الثانية إلا ربع من ظهر غد، ، وذلك فى إطار مباريات ربع النهائى فى بطولة العالم للشباب تحت 19 عامة لكرة السلة، على صالة1 باستاد القاهرة الدولى.

القاهرة ..منتخبا كندا وفرنسا لكرة السلة، فى السابعة إلا ربع من مساء غد ، وذلك فى إطار مباريات ربع النهائى فى بطولة العالم للشباب تحت 19 عامة لكرة السلة، على صالة 1باستاد القاهرة الدولى.

القاهرة .. يلتقى منتخب مصر وايران لكرة السلة، فى السادسة والنصف من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات ربع النهائى فى بطولة العالم للشباب تحت 19 عامة لكرة السلة بصالة 2 باستاد القاهرة الدولى.

القاهرة .. يلتقى منتخبا انجولا وبورتريكو، فى الثانية من ظهر غد، وذلك فى إطار مباريات ربع النهائى فى بطولة العالم للشباب تحت 19 عامة لكرة السلة باستاد القاهرة الدولى

القاهرة .. يلتقى منتخبا نيوزيلندا ومالى لكرة السلة، فى الرابعة والربع بعد عصر غد، وذلك فى إطار مباريات ربع النهائى فى بطولة العالم للشباب تحت 19 عامة لكرة السلة، على صالة 2 باستاد القاهرة الدولى.

القاهرة .. يلتقى منتخبا كوريا الجنوبية واليابان لكرة السلة، فى التاسعة إلا ربع من مساء غد ، وذلك فى إطار مباريات ربع النهائى فى بطولة العالم للشباب تحت 19 عامة لكرة السلة، على صالة 2 باستاد القاهرة الدولى.