قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إنه من المتوقع الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الغاز في شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن القانون سيتيح للقطاع الخاص استيراد الغاز من عدة دول على رأسها قبرص سواء عبر أنابيب أو سفن.

وأوضح الوزير، في تصريح اليوم الخميس، على هامش جولة في مجمع إيثيدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية، أن قانون تنظيم سوق الغاز الذي أقره البرلمان أمس الأربعاء، يأتي ضمن خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز، مضيفا أن مصر سوق استهلاكي ضخم مما يعطي فرصة للقطاع الخاص لبيع الغاز محليا أو تصديره.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل في عدة اتجاهات متوازية لتحقيق تلك الخطة وعلى رأسها تطوير البنية التحتية لمعامل التكرير، مشيرا إلى سعي الحكومة لتقليل استيراد المواد البترولية ليصل إلى حوالي 10% بحلول عام 2019.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل جاهدة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة في محافظات الصعيد، مضيفا أن الوزارة تستهدف توصيل الغاز لحوالي 600 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري.

وأكد أن وزارة البترول تسعى جاهدة لدعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز مما يوفر العملة الصعبة ويضيف لخبرات القطاع، لافتا أن مديونية الشركاء الأجانب انخفضت من 6.3 مليار دولار في 2013 إلى 2.3 مليار في يونيو الماضي.