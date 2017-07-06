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الترجي التونسي يطلب تغيير طاقم التحكيم المصري للقاء سان جورج الإثيوبي
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الترجي التونسي يطلب تغيير طاقم التحكيم المصري للقاء سان جورج الإثيوبي

2017-07-06 17:17:23

قالت تقارير صحفية تونسية إن ادارة نادي الترجي التونسي ترغب في تغيير الحكم الدولي المصري جهاد جريشه الذي قام الاتحاد الأفريقي بتعيينه لادارة مباراة الترجي الاخيرة في دوري المجموعات أمام سان جورج الإثيوبي.

وجاء تخوف ادارة الترجي من جريشه بادارة المباراة خاصة وأن متصدر مجموعة الترجي سيواجه ثاني المجموعة التي يلعب فيها الأهلي والتي من المتوقع أن يكون هو فريق الأهلي نفسه.

وأشارت التقارير إلي أن ادارة الترجي أكدت أن صفة الحياد لن تتواجد في جريشه لكونه مصري وأن الترجي مرشحا لمواجهة الأهلي المصري في دور الثمانية وهو ما قد يجعل جريشه يمنح لاعبي الفريق بطاقات صفراء تتسبب في ايقافهم عن لقاء الأهلي.

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