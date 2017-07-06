الترجي التونسي يطلب تغيير طاقم التحكيم المصري للقاء سان جورج الإثيوبي2017-07-06 17:17:23
قالت تقارير صحفية تونسية إن ادارة نادي الترجي التونسي ترغب في تغيير الحكم الدولي المصري جهاد جريشه الذي قام الاتحاد الأفريقي بتعيينه لادارة مباراة الترجي الاخيرة في دوري المجموعات أمام سان جورج الإثيوبي.
وجاء تخوف ادارة الترجي من جريشه بادارة المباراة خاصة وأن متصدر مجموعة الترجي سيواجه ثاني المجموعة التي يلعب فيها الأهلي والتي من المتوقع أن يكون هو فريق الأهلي نفسه.
وأشارت التقارير إلي أن ادارة الترجي أكدت أن صفة الحياد لن تتواجد في جريشه لكونه مصري وأن الترجي مرشحا لمواجهة الأهلي المصري في دور الثمانية وهو ما قد يجعل جريشه يمنح لاعبي الفريق بطاقات صفراء تتسبب في ايقافهم عن لقاء الأهلي.
-
إسرائيل تجيز لأعضاء الكنيست "اقتحام" المسجد الأقصى
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء، رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيست إلى باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن ...Thu, 06 Jul 2017 10:24:42 GMT
-
رئيس امتحانات الثانوية: إعلان النتيجة نهاية الشهر الحالي
أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أنه وفقًا لما رصده من سير عملية التصحيح بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية فإنه ...Wed, 05 Jul 2017 10:58:37 GMT
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
«تصديري الحاصلات»: بدء تصدير العنب للصين خلال الموسم الحالي
كشف عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الموسم الحالي سيشهد بدء تصدير محصول عنب المائدة إلى السوق الصين. وكانت وزارة الزراعة قد وقعت ...Thu, 06 Jul 2017 13:53:45 GMT
-
هجوم إلكتروني جديد يضرب أوكرانيا
قالت شركة برامج كمبيوتر أوكرانية كانت استخدمت في شن هجوم إلكتروني عالمي الأسبوع الماضي إن متسللين اخترقوا كل الأجهزة المشتركة في شبكة مع برنامجها للمحاسبة المصاب ...Thu, 06 Jul 2017 13:23:13 GMT
-
اكتشاف يفتح عهدا جديدا لمعالجة الزهايمر
كشف علماء للمرة الأولى عن البناء الذري لشعيرات بروتين “تاو” التي تتشابك داخل أدمغة مرضى الزهايمر، قائلين إن الكشف سيمهد الطريق نحو تطوير علاجات جديدة للمرض. ...Thu, 06 Jul 2017 13:23:13 GMT
-
تحذير طبي من "سياحة الخلايا الجذعية"
طالب خبراء دوليون في مجال الصحة بتشديد الإجراءات المنظمة لسياحة الخلايا الجذعية التي تشهد سفر مرضى إلى بلدان نامية للعلاج بأساليب غير مثبتة وخطيرة. وفي ظل وجود ...Thu, 06 Jul 2017 13:23:13 GMT