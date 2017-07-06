ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والبيئة، والنقل، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والسويس والشرقية وجنوب سيناء، وممثلى عدد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولى إدارة الأزمات على مستوى الوزارات والمحافظات.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور المهم للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر فى دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث فى إطار متطلبات الاستراتيجية القومية للحد من أخطار الكوارث، وبناء وتطوير منظومة وطنية للتعامل فى الصدد ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، هذا فضلًا عن دورها فى العمل على تنمية ورفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوراث والحد من الخسائر والآثار السلبية التى ممكن أن تنجم فى حالة وقع أى حدث.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التوسع فى التدريب بهدف التعريف بكيفية التعامل السليم فى حالة وقوع أى أزمات أو كوارث، وهو ما سيسهم فى الحد من الآثار السلبية لأى حادث قد يقع.

كما أكد رئيس الوزراء على الدور المهم والمحورى للإعلام فى هذا الصدد من خلال قيامه بتوعية المواطنين ومساعدتهم على التعامل مع تداعيات أي حادث أو أزمة بالشكل السليم، كما أشار رئيس الوزراء أيضا إلى دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الصدد، وأهمية الاستفادة بما لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من معلومات أو تسهيلات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتى تهدف إلى دمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة انطلاقًا من رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تكامل الحد من المخاطر مع سياسات التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الوطنية فى مجال إدارة الأزمات والكوارث، واستحداث أنظمة لتعزيز ودعم جهود التنبؤ والإنذار المبكر، فضلًا عن تطوير آليات تبادل البيانات ونقل التكنولوجيا والمعلومات، وكذا مراجعة القوانين والتشريعات بما يعزز الحد من مخاطر الكوارث.

كما تم خلال الاجتماع الاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بجهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وكذا مراكز إدارة الأزمات بكل من وزارة النقل، ومحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، فى التعامل مع الأزمات والكوارث التى من الممكن أن تقع والخطط والسيناريوهات المقترحة للتعامل معها بما يقلل من الآثار السلبية لتلك الأزمات أو الكوارث.