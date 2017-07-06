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ديوكوفيتش يتأهل لثالث أدوار ويمبلدون
نوفاك ديوكوفيتش

ديوكوفيتش يتأهل لثالث أدوار ويمبلدون

2017-07-06 17:16:21

عبر الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الرابع عالميا، إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم، إثر تغلبه على التشيكي، آدم بافلاسيك.

وفاز ديوكوفيتش، المرشح الثاني للقب، على بافلاسيك المصنف الـ136 عالميا، بـ 3 مجموعات نظيفة، بواقع 6-2 و6-2 و6-1، في ساعة و34 دقيقة.

ويواجه دويكوفيتش، في الدور الثالث، الفائز بالمباراة التي تجمع بين الأرجنتيني، خوان مارتين ديل بوترو، واللاتفي، إيرنستس جولبيس.

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