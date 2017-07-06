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تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة ستوك سيتي أمام موناكو
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تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة ستوك سيتي أمام موناكو

2017-07-06 17:12:23

تقرر اذاعة المباراة الودية التي ستقام بين فريق ستوك سيتي الانجليزي الذي يضم رمضان صبحي ، وفريق موناكو الفرنسي يوم 15 يوليو الجاري عبر قناة الشارقة الرياضية المفتوحة.

ونشرت القناة جدول المباريات التي ستذيعها خلال هذا الشهر ومن ضمنها مباراة ستوك مع موناكو.

ومن المتوقع أن يشارك رمضان صبحي مع فريقه موناكو في هذه المباراة.

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