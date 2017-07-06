حرصت النجمة أيتن عامر على نعي المذيع والفنان عمرو سمير، الذي وافته المنية مساء أمس عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وأعادت أيتن نشر آية قرآنية من صفحة عمرو الشخصية مطالبة كل محبيها بالدعاء له.

وكان المذيع والفنان الشاب عمرو سمير وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز الـ33 عامًا؛ إثر سكتة قلبية مفاجئة، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.