يصل الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الرجاء، إلى مدينة الدار البيضاء السبت المقبل؛ استعدادًا للإشراف على المرحلة التحضيرية الأولى الفريق، التي تحتضنها مدينة إيفران الجبلية بدءًا من يوم الإثنين ولمدة 3 أسابيع.

ويراهن مجلس إدارة الرجاء، على قدوم جاريدو مبكرًا إلى المغرب لمناقشته في بعض الأمور، منها تعاقدات الفريق، وتحديد قائمة بأسماء الراحلين، وكذلك الوديات التي سيخوضها الفريق؛ استعدادًا للموسم المقبل.

كما أن قدوم جاريدو مبكرًا سيتيح له التواصل مع اللاعبين لتفادي ما تحدثت عنه تقارير مؤخرًا من إمكانية لجوء اللاعبين للإضراب بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.

يذكر أن الرجاء، عيَّن جاريدو مدربًا للفريق قبل أسبوعين، بعد استقالة الجزائري عبد الحق بن شيخة لتعرضه إلى ضغوطات من أنصار النادي.