سيتم إنتاج جزء جديد من الفيلم الهندي “فوبيا” الذي صدر عام 2016 بطولة الممثلة الهندية راديكا أبتي.

واستطاعت راديكا أن تترك بصمة في صناعة السينما بأدائها المتميز و حضورها الطاغي أمام الكاميرا علي الرغم من أن تاريخها الفني لا يتجاوز بضعة أفلام في مدينة صناعة السينما الهندية “بوليوود”،حسبما أفاد موقع “ذا تايمز أوف إنديا”.

وكان الجزء الأول من “فوبيا” يتناول قصة امرأة لديها مرض نادر وهو الرهاب والخوف غير المبرر من الأماكن العامة والمفتوحة.

ومن الملحوظ أن “بوليوود” أصبحت مهتمة مؤخرا بإنتاج أفلام السير الذاتية و الأعمال الفنية من عدة أجزاء، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ويسعى صناع فيلم “فوبيا 2 “، الذي يناقش مرض الخوف من الطيران، أن يكون العمل الفني ذا ميزانية كبيرة كما سيشترك فيه فنان من النجوم الكبار.

وأكد المنتج الهندي فيكي راجاني أن هذه المرة سيكون محور الأحداث هو البطل،موضحا أن الجزء الأول من العمل نال إشادات نقدية وكان ضمن أفضل عشرة أفلام لعام 2016.