قال ماريو جوتزه، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، إن تعافيه من مرض اضطرابات التمثيل الغذائي مستمر، وإنه قريبا سيتمكن من بدء الاستعدادات للموسم الجديد.

وكتب جوتزه، الفائز بمونديال 2014 مع المنتخب الألماني، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “غدا سأبدأ المرحلة الثالثة من برنامج التعافي الخاص بي”.

وأضاف “هذا يعني أنني سأكمل اختبار الأداء وأبدأ التدريبات مع الفريق قريبا. أنا أكثر من متحمس للعودة للملعب مرة أخرى”.

وبدأ دورتموند، التحضير للموسم الجديد يوم الجمعة الماضي، تحت قيادة المدرب بيتر بوس.

ويسعى جوتزه، لتعويض ما فاته في الفترة الماضية، حيث أنه لم يلعب منذ كانون ثان/يناير الماضي، بعدما تم تشخيص المرض.

وقال جوتزه، إنه خضع لبرنامج رياضي وطبي لإعادة تأهيله، منذ أن تم تشخيص مرضه.