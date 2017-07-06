يستضيف مسرح الطليعة بالعتبة الأربعاء المقبل أخر ليلة عرض لمسرحية “يوم أن قتلوا الغناء” بعد ليالي عرض ناجحة فاقت التوقعات.

تعد مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء” عودة حقيقية للمسرح الغنائي فتتضمن غناء واستعراضات حية على المسرح وهو ما أبدع في تقديمه فريق العمل بحرفية عالية وإتقان ولاقى قبولا كبيرا من الجمهور المشاهد للعرض، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

العرض يتناول قصة صراع بين شقيقين في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية والتعصب والكراهية من ناحية أخرى..العرض تأليف محمود جمال وإخراج تامر كرم، وبطولة الفنان علاء قوقة وياسر صادق وحمادة شوشة وطارق صبري، محمد ناصر، والفنانة هند عبد الحليم، ثراء جبيل، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي.