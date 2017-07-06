التقت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيش، بالسفير الروسي في بلجراد، اليوم /الخميس/ وأبلغته أن تصريحاتها حول روسيا والاتحاد الأوروبي لم تُفسَر بالشكل الصحيح من قبل وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية.

جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية الروسية، ونقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم.

وقالت زاخاروفا: ” لقد لفت انتباهنا التصريحات حول ذلك، السفير الروسي في بلجراد التقى آنا برنابيش، خصيصاً بهدف توضيح ما قيل في الواقع، وقالت رئيس الوزراء الصربية إن كلماتها لم تُفسَر بالشكل الصحيح من قبل الوكالة الأمريكية، وسلمته النص الكامل للمقابلة مع بلومبرج الذي لا يحتوي على الحديث الذي نُسب لها.. ونوضح هذا بناء عليه”.

كان قد نُقل عن رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيش، في تصريحها لوكالة “بلومبرج” قولها إنه: “إذا خيرت صربيا بين روسيا والاتحاد الأوروبي، فإنها ستختار الأخير”.

الجدير بالذكر أن برنابيش، يُعرف عنها أنها سياسية موالية للغرب، ولكنها ليست عضواً في الحزب التقدمي الصربي الحاكم (تيار يمين وسط).

وولدت برنابيش في 28 سبتمبر عام 1975 في مدينة بلجراد، وحصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال ببريطانيا، وعملت أكثر من 10 سنوات مع منظمات دولية ومستثمرين أجانب. وتعاونت برنابيش مع الشركات الاستشارية الأمريكية التي نفذت في صربيا مشاريع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وغيرها من المشاريع، ومُنحت لقب “سيدة الأعمال للعام” في عام 2013، وتولت منصبها كرئيسة للوزراء في أغسطس عام 2016.