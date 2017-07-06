بيان لـ«التنسيقية التركمانية» يرفض استفتاء كردستان2017-07-06 16:57:34
أعلنت الهيئة التنسيقية التركمانية في العراق رفضها إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، مطالبة الحكومة والمؤسسات الأخرى بتكثيف ضغطها على الأكراد.
ونقل موقع قناة “السومرية” العراقية، عن الهيئة التي تضم القوى والأحزاب والشخصيات التركمانية، قولها في بيان إنها “تابعت مشروع الاستفتاء الكردي في شهر أيلول القادم وأبدت قلقها بشكل كبير لما يترتب عليه من قضايا، وطالبت الحكومة والمؤسسات الأخرى بتكثيف ضغطها على الكرد لعدم التصعيد والجلوس على طاولة التفاوض واحترام الدستور والتوافق السياسي في كركوك والمناطق المتنازع عليها”.
وأبدت الهيئة في بيانها، دعمها لممثلي المكون التركماني في مجلس محافظة كركوك في دعوتهم المقامة ضد رئيس المجلس بشأن رفع علم كردستان، مؤكدة “دعمها وإسنادها الكامل للإخوة أعضاء مجلس كركوك من التركمان في مشروعهم بتقديم شكوى ضد رئيس مجلس كركوك”، كما حثت كل الأعضاء (مجلس كركوك من التركمان) على المشاركة الفاعلة في الشكوى المقامة لتكون “مطلبا تركمانيا موحدا”.
وأكد البيان، أن “المجتمعين تشاوروا بآخر تطورات انتخابات مجلس المحافظات وانتخابات كركوك”، مؤكدين على “اهتمامهم بمشروع إدخال مادة تخص انتخابات كركوك وفق قانون خاص أو مواد خاصة ضمن قانون انتخابات المحافظات تخص كركوك، وتم تكليف.. التركمان في التحالف الوطني بحث التحالف لدعم مشروع التركمان”.
وأشار البيان، إلى أن “الهيئة تباحثت بالوضع الصعب في تلعفر وسبب تأخير تحريرها والذي أدى إلى ظروف صعبة سواء للتركمان الذين بقوا في داخل تلعفر وأصبحوا هدفا لتنظيم (داعش).. أو من حمل السلاح من الحشد والمؤسسات الأمنية من أبناء تلعفر ضد التنظيم”.
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