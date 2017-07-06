أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرد السلبى من قطر ورفضها المصالحة كان متوقعا فى ظل التصرفات القطرية خلال الفترة الماضية وتصريحات وزير الخارجية القطرى بالإضافة إلى انتشار قوات الجيش الإيرانى والتركى فى الدوحة وغيرها من مناطق الدولة هناك.

وأضاف “الخولى” خلال لقائه لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الخميس، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعة كان للتشاور موضحا أنه يتوقع إجراءات جديدة ضد قطر خلال الفترة المقبلة مثل إسقاط عضويتها فى مجلس التعاون الخليجى وإلغاء الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحرك على الصعيد الدبلوماسى والدولى فى إطار محاولات تقويض ومنع قطر من الاضرار بالأمن القومى العربى وتخريب الدول العربية.

وشدد على أن المواجهة مع دولة قطر انطلقت ولن تتوقف، مؤكدا أن دولة قطر قامت خلال الفترة الماضية في استغلال كافة أسلحتها المادية والإعلامية في دعم التنظيمات الإرهابية وتخريب المنطقة والاضرار بالأمن القومي العربي.