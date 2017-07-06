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مسؤول أفغاني: مقتل 7 مسلحين على الأقل في اشتباكات مع قوات الأمن شمالي البلاد
هجوم - افغانستان

مسؤول أفغاني: مقتل 7 مسلحين على الأقل في اشتباكات مع قوات الأمن شمالي البلاد

2017-07-06 16:13:35
أ ش أ

قال مسؤول أمني أفغاني، اليوم الخميس، إن سبعة مسلحين على الأقل قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في ولاية فارياب شمالي البلاد.

وأوضح المسؤول - وفقا لما نقلته قناة (طلوع) الأفغانية - أن ثمانية مسلحين أصيبوا في الاشتباكات، التي بدأت بعد هجوم المسلحين على نقاط أمنية في مقاطعة قيصر إحدى مقاطعات الولاية.

ولفت المسؤول إلى مقتل مدني جراء الاشتباكات التي امتدت لساعات.

ولم تعلق حركة طالبان الأفغانية حتى الآن على الاشتباكات.

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