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الرئيس التونسي يلتقي رئيس حكومة بلاده لمتابعة القضايا المحلية والإقليمية
الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس

الرئيس التونسي يلتقي رئيس حكومة بلاده لمتابعة القضايا المحلية والإقليمية

2017-07-06 16:06:23
محيط: أ. ش. أ

التقي رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الخميس، في قصر قرطاج؛ لمتابعة القضايا ذات البعد الأمني والاقتصادي، بخلاف القضايا الإقليمية.

وتطرق اللقاء إلي مناقشة مراحل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018.

واستعرض اللقاء - بحسب بيان رئاسة الجمهورية - قرارات إجراءات زيادة دعم الحالات الاجتماعية لأفراد القوات العسكرية وعائلاتهم، تنفيذا لما أعلنه السبسي في كلمته الأسبوع الماضي، بمناسبة إحياء الذكرى 61 للجيش الوطني.

وناقش كلا من الرئيس التونسي ورئيس حكومته، برنامج الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الأسبوع القادم، واللقاءات التي سيجريها مع كبار مسؤولي الإدارة الامريكية والمؤسسات المالية الدولية.

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