تنطلق فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية بساقية الصاوي يوم 30 أغسطس المقبل.

وتواصل إدارة المهرجان حتى الآن تلقي طلبات الراغبين في المشاركة في المهرجان حتى يوم 10 أغسطس كآخر موعد للتقديم،على أن تقام فعاليات المهرجان بقاعة الحكمة يومي 30 و31 أغسطس المقبل، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأعلنت إدارة المهرجان عن قيمة جوائز الدورة الثالثة عشر الخاصة بالأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة وهى جائزة أفضل فيلم وقيمتها 3000 جنيه بالإضافة إلى تمثال المهرجان الذهبي، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 1500 جنيه بالإضافة إلى تمثال المهرجان الفضي.