استعداد لمظاهرات في ألمانيا أمام قمة العشرين تضامنًا مع «الدول الأربع» المقاطعة لقطر

ينظم العشرات من الألمان والجاليات العربية والأجنبية، مظاهرة حاشدة ضد ما أسموهم دعم قطر للإرهاب، يومي الجمعة والسبت أمام اجتماع قمة العشرين، التي تبدأ فاعلياته الجمعة في ولاية هامبورج بدعوة من المنظمة الألمانية لمكافحة العنف والإرهاب.

ويشارك وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية، برئاسة المستشار أحمد الفضالي ورجل الأعمال الألماني محمد المصري ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار مجيد جبرائيل، في المظاهرة الاحتجاجية ضد تمويل ودعم قطر للإرهاب والجماعات الإرهابية وزعمائها في العالم.

وسيتقدم المتظاهرون بمذكرة احتجاجية للمشاركين في المؤتمر، يطالبون خلالها قادة الدول العشرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان القطري، وعدم السماح لحكام قطر بتوجيه عائد ثروات النفط والغاز لقتل ملايين الأبرياء في العديد من دول العالم وزرع الفتنة ونشر الحروب في دول المنطقة.

وقد أعلنت عدة منظمات حقوقية ألمانية وجاليات مختلفة عزمها المشاركة في هذه المظاهرة؛ من أجل دعم مقاطعة وحصار النظام الإرهابي في قطر.