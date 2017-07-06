طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر13 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 5ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 15ر21%، فيما بلغ أعلى عائد 3ر21%، وسجل أقل عائد 999ر19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 750ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 981ر20%، في حين سجل أعلى عائد 1ر21%، وأقل عائد 728ر20%.