رئيس «الإسماعيلي»: الاعلان عن «خارطة الطريق» عقب نهاية الموسم2017-07-06 15:56:59
أكد ابراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي أن “خارطة الطريق” للدراويش سوف يتم إعلانها عقب نهاية الموسم الكروي الحالي.
يذكر أن لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري يوم الاثنين هو الأخير للدراويش في مباريات الموسم الكروي الحالي.
وقال رئيس الإسماعيلي في تصريحات لموقع النادي الرسمي اليوم الخميس، إن “خارطة الطريق” للفريق التي تتضمن الإدارة الفنية للفريق الأول واللاعبين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم والراحلين عن الفريق سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد أيام من نهاية الموسم الكروي.
وتابع: “نحن نسير بشفافية في كل ما يهم مصلحة النادي والفريق بما فيها عدم الإعلان عن تلك الخارطة حيث تتطلب المصلحة الانتظار حتى نهاية الموسم وهو ما نراه امر منطقي حفاظا على سرية المفاوضات واستمرار عقود البعض من اللاعبين”.
واختتم عثمان تصريحاته بالتشديد على ما يبذل من مجهود مستمر وبدأ من فتره طويله لإقرار تلك “الخارطة” هدفه مصلحة الفريق ولتحقيق ما سبق ووعدنا به من بناء فريق جديد للإسماعيلي قادر على العودة القوية على ساحة الكره المصرية ونأمل من الله سبحانه وتعالى ان يحالفنا التوفيق في الاختيارات والتوجهات لإسعاد جماهير الدراويش في كل مكان.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أن هناك محاولات ستبذل مع بهاء مجدى المدافع الأيسر من أجل لحاقه باللقاء القادم أمام الاتحاد السكندري في ختام مسابقة الدوري الممتاز .
وسيخوض اللاعب تدريبات تأهيلية اليوم الخميس مع بداية الاستعداد للمباراة المقبلة بعد انتهاء الفريق من الراحة السلبية التي استمرت لمدة 3 أيام.
وأضاف أن بهاء مجدى يعانى من كدمة في عضلة الفخذ خلال مشاركته في اللقاء الماضي ضد “بتروجيت” والتي فاز بها الدراويش بثنائية نظيفة.
ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم والتي حسمها النادي الأهلي قبل انتهاء البطولة بأربعة أسابيع .
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