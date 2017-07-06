نفت وزارة الآثار، قيام معهد البحوث الهلليني لحضارة الإسكندرية باليونان، بالكشف عن مقبرة وتمثال للإسكندر الأكبر من الرخام الأبيض محتفظًا بالرأس وجزء من ذراع التمثال، مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح تمامًا.

وقال الدكتور مصطفى رشدي، مدير عام منطقة آثار غرب الدلتا والإسكندرية، في بيان له، إن «التمثال المذكور ليس للإسكندر الأكبر مثلما تردد، ولكنه لشخص رياضي غير معروف هويته، وهو معروض حاليًا في القسم اليوناني بمتحف الإسكندرية القومي».

وأشار «رشدي» إلى أن هذا الكشف قامت به البعثة بموقع حفائر منطقة الشلالات عام 2009 وليس عام 2017 مثلما ذُكر، مطالبًا جميع وسائل الإعلام بتوخي الحذر قبل نشر أية أخبار خاصة بالاكتشافات الأثرية حتي لا تنتشر معلومات تاريخية مغلوطة.