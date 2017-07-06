 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 04:28 مساءً
روابط سريعة
«العناني» يتفقد عددًا من المناطق الأثرية بالمنوفية
الدكتور خالد العناني وزير الآثار‎

«العناني» يتفقد عددًا من المناطق الأثرية بالمنوفية

2017-07-06 15:42:23

استقبل الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، الخميس، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، لإجراء جولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية بالمحافظة، تبدأ بزيارة المسجد العباسي وحديقة الخالدين بشبين الكوم، ثم قرية مصطاي والموقع الأثري بقويسنا.

وأهدى المحافظ درع المحافظة للوزير تكريما له، مشيرا إلى أن المنوفية بها العديد من المناطق الأثرية التي تعد بقعة مميزة في المحافظة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3