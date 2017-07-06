«العناني» يتفقد عددًا من المناطق الأثرية بالمنوفية

استقبل الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، الخميس، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، لإجراء جولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية بالمحافظة، تبدأ بزيارة المسجد العباسي وحديقة الخالدين بشبين الكوم، ثم قرية مصطاي والموقع الأثري بقويسنا.

وأهدى المحافظ درع المحافظة للوزير تكريما له، مشيرا إلى أن المنوفية بها العديد من المناطق الأثرية التي تعد بقعة مميزة في المحافظة.