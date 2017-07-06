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السعودية تؤيد طلب مصر باستضافة قمة عربية أوروبية خلال 2018
سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة أحمد عبد العزيز قطان

السعودية تؤيد طلب مصر باستضافة قمة عربية أوروبية خلال 2018

2017-07-06 15:49:34

أعلن السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر، ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدت طلب مصر باستضافة القمة العربية الأوروبية المقترح عقدها خلال الربع الأول من العام 2018م.

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