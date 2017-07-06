محمد سامي يبدأ تصوير فيلم "أيام الغضب والثورة" خلال أيام.

ويؤرخ الفيلم لمرحلة مهمة في تاريخ مصر، في السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وتنتهي أحداثه مع قيام ثورة 30 يونيو، ويركز بشكل أساسي على ما يتعرض له الوطن من هجمات ...