مخطوط أثرِى مهم عثر عليه رهبان دير سانت كاترين أثناء أعمال ترميم وتسجيل المكتبة يعود إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي، هذا ما أعلنته وزارة الآثار .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التِى نظمها الدير بالتعاون مع وزارة الآثار بمقر الوزارة ، حضر الاحتفالية د. خالد العنانِى وزير الآثار ويحيى راشد وزير السياحة والمهندس ياسر القاضِى وزير الاتصالات وحلمِى النمنم وزير الثقافة ونيكوس بآبارو وزير الاتصالات والسياسات الرقمية اليونانىِ واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والمطران ديمانيوس مطران دير سانت كاترين وسفير اليونان بالقاهرة مايكل دياميسيس والسفير القبرصِى بالقاهرة شاريس ماريتسيس.

وأوضح د. محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية أن المخطوط المكتشف هو أحد المخطوطات المعروفة باسم «بالميسست» وهو مخطوط كتب على جلد الرّق و يتضمن أجزاء من نصوص طبية من بحث الطبيب اليونانى العظيم هيبوقراط بالإضافة إلى ثلاثة نصوص طبية أخرى لكاتب لم يستدل على هويته وأشار إلى أن أحد هذه النصوص يحتوِى على رسومات بكامل الصفحة لأعشاب طبية من وصفة يونانية مفقودة، والتى تم طمسها قبل عام 1200م.