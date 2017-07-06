لم يستبعد رئيس الوزراء التركي، بن على يلدريم، خيار ترحيل لاجئين سوريين إذا ما أدانهم القضاء بارتكاب جرائم بعينها، وذلك ردًا على التقارير التي تتهم المهاجرين بأنهم مصدر للاضطرابات.

ونقلت صحيفة “خبر ترك” عنه القول اليوم الخميس “من يتجاوز الخط، ويرتكب جريمة سيجد نفسه أمام القاضي، وإذا لزم الأمر، خارج الحدود”.

يأتي هذا في ظل انتشار تقارير وعبارات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في الأوساط القومية تشير إلى قلق متزايد بشأن مسئولية السوريين عن نسبة كبيرة من الجرائم.

كما أن هناك شكاوى متزايدة من حجم الأموال التي يتم إنفاقها على اللاجئين والمخاوف بشأن فرص العمل.

وكانت الداخلية التركية أعلنت أمس أن اللاجئين السوريين في تركيا مسئولون فقط عن 1.32% من إجمالي الجرائم، التي وقعت في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية.