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البرزاني: لا عودة عن مساعي إقامة دولة كردية مستقلة
مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان

البرزاني: لا عودة عن مساعي إقامة دولة كردية مستقلة

2017-07-06 15:30:59
محيط: وكالات

قال مسعود البرزاني رئيس حكومة كردستان العراق يوم الخميس إنه لا عودة عن مساعي إقامة دولة كردية مستقلة لكنه سيسعى لتحقيق ذلك عبر الحوار مع بغداد وقوى إقليمية لتجنب الصراع.

وقال البرزاني في مقابلة مع رويترز إن الجدول الزمني للاستقلال بعد الاستفتاء الذي سيجري يوم 25 سبتمبر أيلول “مرن لكنه ليس بلا حدود” وتوقع التصويت بنعم في الاستفتاء.

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