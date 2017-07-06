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كوريا الجنوبية تدعو للقاء قمة مع جارتها الشمالية
الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب، مون جيه إن

كوريا الجنوبية تدعو للقاء قمة مع جارتها الشمالية

2017-07-06 15:25:26
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شدد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على أهمية عقد لقاء مع نظيره الشمالي، موضحا استعداده لعقد لقاء معه إذا كان ذلك سيؤدي لتخفيف حدة التوتر وتفادي احتمال المواجهة بين الجانبين.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي في حديث للصحفيين إن هناك ضرورة إلى علاقات حسن جوار، وإلى حوار واتصالات بهدف إحلال السلام وإقامة التعاون وخفض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على خطورة انعدام الاتصالات بين الجارتين الكوريتين.

وأضاف مون جيه “يجب استئناف الاتصالات ورفعها إلى مستوى الحوار العقلاني وفي حال تحقيق ظروف وشروط محددة فإني مستعد للقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في أي مكان وزمان من أجل خفض التوتر ومنع المواجهة”.

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