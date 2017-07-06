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تأجيل محاكمة 89 شخصًا في الاسماعيلية بقضية اتلاف سيارات الشرطة إلى اغسطس
محاكمة ـ محكمة‎

تأجيل محاكمة 89 شخصًا في الاسماعيلية بقضية اتلاف سيارات الشرطة إلى اغسطس

2017-07-06 15:25:26
محيط: أ. ش. أ

أجلت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود، اليوم الخميس محاكمة 89 متهمًا في قضية حرق وإتلاف سيارات رجال الشرطة بالاسماعيلية إلى جلسة أول أغسطس المقبل لضم الأحراز إلى ملف القضية.
وكان المتهمون الذين انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية قد قاموا بتكوين خلية اسموها الخلايا العنقودية ” ولع ” لإتلاف سيارات رجال الشرطة والأمن والقيام بأعمال عنف وإرهاب لرجال الأمن والمواطنين وشاركوا في إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة لرجال الشرطة والقضاء ومقهى فى مدينة الاسماعيلية خلال عام 2013 مستخدمين المواد الملتهبة والمفرقعات المحظور حيازتها قانونا.

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