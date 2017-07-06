تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم استخدام بلاده للطاقة التي تحتاج إليها أوروبا الوسطى، لفرض شروط سياسية واقتصادية على قادة تلك الدول.

وقال ترامب أمام قمة البحار الثلاثة المنعقدة حاليا في العاصمة البولندية وارسو، إن واشنطن أبدا “لا تسعى لاحتكار تصدير الطاقة لأوروبا الوسطى، ولن تستخدمه كسلاح لفرض شروط أو إجبار الدول الأخرى على فعل شيء، ولن تسمح لأحد بفعل ذلك”.

وأضاف ترامب: “الولايات المتحدة تفتح سوقا عادلة ومتوازنة للتداول التجاري في الأسواق العالمية، لدينا تكنولوجيا مميزة وسفن ومعدات حربية، لا ينافسنا أحد فيها”.

وشكر ترامب بولندا وشعبها على استيرادها أول شحنة للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، متعهدا بأن تبقى بلاده “شريكا جديرا بالثقة في مجال تصدير وبيع موارد الطاقة من النوعية الجيدة”.عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم استخدام بلاده للطاقة التي تحتاج إليها أوروبا الوسطى، لفرض شروط سياسية واقتصادية على قادة تلك الدول.