هز انفجار كبير مدينة حماة السورية ظهر اليوم الخميس، ثم أعلن التلفزيون السوري عن حدوث تفجير عند مدخل محطة للحافلات أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين.

وقع الانفجار ظهر اليوم في محطة انطلاق للحافلات “الكراج” في منطقة “باب طرابلس”، وهو نقطة انطلاق إلى مدن وبلدات الريف الغربي لحماة كافة.

وقالت قناة إخبارية سورية نقلاً عن محافظ حماة إن إرهابيا فجر نفسه في مدخل محطة للحافلات أثناء تفتيشه من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل سيدتين ورجل وإصابة 11 آخرين، اثنان منهم في حال خطرة.