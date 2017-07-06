اختبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليموزين الكرملين الجديد الذي أنجز تصنيعه في إطار مشروع “كارتيج” الوطني للسيارات المخصصة لكبار المسؤولين في روسيا والعالم.

وفي حديث أدلى به وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، قال: “الرئيس بوتين تابع شخصيا مشروع “كارتيج” منذ بداياته الأولى واستقل النموذج A من السيارات المذكورة واختبره، فيما نحن قد انتهينا كذلك حتى الآن من إنجاز النموذج B من هذه السيارات”.

وختم مانتوروف: “الرئيس بوتين كان راضيا عن المشروع وما أنجزه مصممونا”.

تجدر الإشارة إلى أن العمل مستمر في روسيا على قدم وساق في إطار مشروع “كارتيج”، أو “الموكب” لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار مسئولي الدولة تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.