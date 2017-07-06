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إنستاجرام تحذر من "الحوت الأزرق"
انستاجرام

إنستاجرام تحذر من "الحوت الأزرق"

2017-07-06 15:13:58

حذرت إنستاجرام رسميا من لعبة “الحوت الأزرق”، التي تقول إنها أودت بحياة عدد من الأشخاص في روسيا.

وانتشرت اللعبة بين المراهقين وتفرض عليهم تنفيذ تحديات يومية تسبب لهم الأذى، وفي اليوم الخمسين تفرض عليهم الانتحار.

صور لمراهقين روس تنتشر حاليا على إنستغرام، بعد أن كشفت صحيفة روسية عن احتمال وصول عدد المنتحرين بسبب اللعبة إلى 130 شخص.

ونشرت إنستغرام رسالة تحذير، تعرض المساعدة على كل من ينشر صورا تحت وسم الحوت الأزرق.

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