هجوم إلكتروني جديد يضرب أوكرانيا2017-07-06 15:10:07
قالت شركة برامج كمبيوتر أوكرانية كانت استخدمت في شن هجوم إلكتروني عالمي الأسبوع الماضي إن متسللين اخترقوا كل الأجهزة المشتركة في شبكة مع برنامجها للمحاسبة المصاب بفيروس.
واستخدم الهجوم فيروسا أطلق عليه خبراء اسم (نوتبيتيا) لتعطيل آلاف من الأجهزة في عشرات الدول مما أدى إلى إعاقة الشحن وأنشطة بعض الشركات.
وقال مسؤول كبير بالرئاسة الأوكرانية إنه لم يتضح بعد عدد الأجهزة المتضررة وإن جهاز أمن الدولة يحاول تحديد ما سيفعله المتسللون بالبيانات المسروقة.
وعرض تسجيل فيديو نشرته الشرطة الأوكرانية رجالا ملثمين بملابس قتالية ويحملون بنادق هجومية وهم يداهمون مكاتب شركة إنتليكت سيرفس لبرامج الكمبيوتر الثلاثاء بعدما قال باحثون في أمن الانترنت إنهم عثروا على “ثغرة أمنية” مدرجة ببعض تحديثات برنامجها للمحاسبة (إم.إي.دوك).
ويستخدم البرنامج نحو 80 في المئة من الشركات الأوكرانية وهو مثبت بنحو مليون جهاز كمبيوتر في البلاد.
وقال وزير الداخلية أرسين أفاكوف إن الشرطة منعت هجوما إلكترونيا ثانيا من خوادم تستضيف البرنامج.
ونفت الشركة في السابق تعرض خوادمها للاختراق لكن عندما سئلت الأربعاء هل توجد “ثغرة” في البرنامج قالت الرئيسة التنفيذية للشركة أوليسا بيلوسوفا “نعم ... في الواقع هذه الثغرة الأمنية ينبغي إغلاقها”.
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