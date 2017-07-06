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الحكومة تخطر البرلمان بتشكيل لجنة للمادة 13 بـ«الخدمة المدنية»
شريف اسماعيل - رئيس الوزراء
شريف اسماعيل - رئيس الوزراء

الحكومة تخطر البرلمان بتشكيل لجنة للمادة 13 بـ«الخدمة المدنية»

2017-07-06 15:24:15
وكالات

أخطرت الحكومة المصرية مجلس النواب بالقرار رقم “140” لسنة 2017، الخاص بتشكيل لجنة لتطبيق تخصيص 5 % من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة “13” بقانون الخدمة المدنية
وقد شكلت الحكومة اللجنة برئاسة المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ردا على طلب إحاطة رضا البلتاجي عضو مجلس النواب بشأن تفعيل المادة “13” من قانون الخدمة المدنية على بعض الفئات مثل مصابي الشرطة والجيش والمدنيين ببعض الأحداث.

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