الحكومة تخطر البرلمان بتشكيل لجنة للمادة 13 بـ«الخدمة المدنية»2017-07-06 15:24:15
أخطرت الحكومة المصرية مجلس النواب بالقرار رقم “140” لسنة 2017، الخاص بتشكيل لجنة لتطبيق تخصيص 5 % من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة “13” بقانون الخدمة المدنية
وقد شكلت الحكومة اللجنة برئاسة المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ردا على طلب إحاطة رضا البلتاجي عضو مجلس النواب بشأن تفعيل المادة “13” من قانون الخدمة المدنية على بعض الفئات مثل مصابي الشرطة والجيش والمدنيين ببعض الأحداث.
-
إسرائيل تجيز لأعضاء الكنيست "اقتحام" المسجد الأقصى
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء، رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيست إلى باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن ...Thu, 06 Jul 2017 10:24:42 GMT
-
رئيس امتحانات الثانوية: إعلان النتيجة نهاية الشهر الحالي
أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أنه وفقًا لما رصده من سير عملية التصحيح بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية فإنه ...Wed, 05 Jul 2017 10:58:37 GMT
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
«ميدو»: استخدام «الفيديو في التحكيم» خطوة هامة في تطور الكرة المصرية
ثمن أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي “وادي دجلة” استخدام “الفيديو” في التحكيم بالدوري المصري، معتبرا إياها “خطوة هامة في تطور الكرة ...Thu, 06 Jul 2017 13:06:51 GMT
-
محمد سامي يبدأ تصوير فيلم "أيام الغضب والثورة" خلال أيام.
ويؤرخ الفيلم لمرحلة مهمة في تاريخ مصر، في السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وتنتهي أحداثه مع قيام ثورة 30 يونيو، ويركز بشكل أساسي على ما يتعرض له الوطن من هجمات ...Thu, 06 Jul 2017 12:53:48 GMT
-
لطفي بوشناق يغني في شوارع اسطنبول ويجمع المال
انضم الفنان التونسي لطفي بوشناق إلى فرقة موسيقية من اللاجئين السوريين، وشاركها الغناء في أحد شوارع مدينة اسطنبول، بغرض تشجيعها ومساعدتها على تحصيل بعض المال من ...Thu, 06 Jul 2017 12:22:02 GMT
-
وزير البترول يتفقد مجمع "إيثيدكو" للبتروكيماويات بالإسكندرية
قام وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بجولة تفقدية، اليوم الخميس، في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بالإسكندرية؛ لمتابعة سير ...Thu, 06 Jul 2017 12:09:13 GMT