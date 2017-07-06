وافق علماء من فرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم على تطوير برمجيات تجمع التجارب التي أجريت على مُصادم الهدرونات الكبير في مختبر “سيرن” على الحدود الفرنسية السويسرية.

وجاء في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للأكاديمية الروسية للعلوم، أن “العلماء من معهد بودكار للفيزياء النووية ومن الأكاديمية الروسية للعلوم (SB RAS) ومن المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن)، وقعوا اتفاقا بشأن تطوير البرمجيات التي تم تصميمها بهدف توحيد منصات المعلومات لكل تجارب مُصادم الهدرونات الكبير، ويحمل المشروع اسم CRIC، وسوف يبدأ تشغيله في سيرن في أواخر عام 2017”.

ووفقا للباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم ومنسق المشروع، أليكسي أنيسيونكوف، فإن البرنامج الجديد سيكون نسخة محسنة من مسرع الجسيمات “أطلس”، وهو أكبر مكشاف في مركز سيرن، إلى جانب مشروع لولب مركب للميون (CMS)، للمساعدة على اكتشاف جسيم بوزون هيغز، الذي تم تأكيد وجوده من قبل سيرن في يوليو 2012.

وأشار أنيسيونكوف إلى أن المفهوم الأساسي للمشروع “هو تحديد الموارد والقدرات الحاسوبية المزودة لشبكة الاتصال العالمية وكيفية استخدامها بكفاءة أكبر”.

يذكر أن مجمع سيرن (المنظمة الأوروبية للبحوث النووية) في سويسرا، هو موطن أكبر منشآت فيزياء الجسيمات في العالم، بما في ذلك مصادم الهدرونات الكبير الذي يمتد على طول 27 كيلومترا. والمختبر هو مركز ولادة شبكة الويب العالمية الإنترنت حيث أنشأ العالم، تيم بيرنرز لي، أول موقع له في عام 1990.