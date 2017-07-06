قالت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، إنها بدأت في وضع السجناء المتطرفين في مراكز منفصلة، لمنعهم من دفع السجناء الآخرين إلى التطرف.

وذكرت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أنه جرى فتح “مركز منفصل” جديد يتسع لـ 28 سجينا في فرانكلاند بالقرب من دورهام شمال شرقي إنجلترا، وفق “فرانس برس”.

وهذا واحد من أصل ثلاثة مراكز سيجري افتتاحها للغاية نفسها.

وقال وزير السجون سام غيماه “يتم حاليا فصل أخطر المجرمين وأكثرهم تخريبا عن السجناء الآخرين للحيلولة دون التأثير عليهم”.

وأتت خطوة استحداث المراكز المنفصلة، عقب توصية من دراسة للتطرف في السجون نشرت العام الماضي.

وقالت الدراسة إن عددا من السجناء الذين يتمتعون بحضور قوي، ينصبون أنفسهم “أمراء” ويمارسون نفوذا كبيرا يؤدي إلى التطرف، على بقية نزلاء السجن من المسلمين.

وتظهر الأرقام الرسمية وجود 186 معتقلا بتهم تتعلق بالإرهاب حتى نهاية مارس من هذا العام، بارتفاع بنسبة 15 في المئة عن العام السابق.