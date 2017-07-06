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محمد سامي يبدأ تصوير فيلم "أيام الغضب والثورة" خلال أيام.
محمد سامي

محمد سامي يبدأ تصوير فيلم "أيام الغضب والثورة" خلال أيام.

2017-07-06 14:48:52
وكالات

يبدأ المخرج محمد سامي تصوير مشاهد فيلم “أيام الغضب والثورة”، خلال أيام.
ويؤرخ الفيلم لمرحلة مهمة في تاريخ مصر، في السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وتنتهي أحداثه مع قيام ثورة 30 يونيو، ويركز بشكل أساسي على ما يتعرض له الوطن من هجمات إرهابية، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
الفيلم تأليف الكاتب وحيد حامد وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، أحمد رزق، نبيل الحلفاوي، أحمد بدير الذي يجسد دور أحد قيادات الجماعة الإرهابية.
يذكر أن آخر مشاركات أحمد رزق الفنية كانت في مسلسل “إزي الصحة”،والذي ناقش قضية خطيرة تتمثل في مافيا الطب والاتجار فى صحة المواطنين والفساد الذى يعانيه قطاع الصحة.
“إزي الصحة” تأليف يوسف معاطي، إخراج إبراهيم فخر،وإنتاج كينج توت، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق، ويشارك في بطولته أحمد رزق، آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، طارق الإبياري، حسام شعبان، نهال عنبر، أحمد حلاوة، ضياء المرغني، حسام داغر، دعاء رجب وعدد آخر من الفنانين.
أما آخر مشاركات النجم أحمد السقا فكانت في فيلم “هروب اضطرارى” والذي يشارك في بطولته أمير كرارة وغادة عادل،ويعرض حاليا بدور العرض السينمائى.

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