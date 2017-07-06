تم الاتفاق بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال لقائهما اليوم الخميس على افتتاح المركز الثقافي العالمي للغات بمسجد الصحابة بشرم الشيخ يوم 28 سبتمبر المقبل ليكون منبرًا للثقافة الإسلامية الوسطية الصحيحة بمختلف لغات العالم .

كما اتفق الجانبان على الإعداد لإقامة مؤتمر سيناء عاصمة السياحة الدينية في الفترة من 28-30 سبتمبر المقبل بالشراكة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف واللجنة الدينية بمجلس النواب والشركاء المعنيين بالسياحة الدينية , لإبراز ما بسيناء الغالية من كنوز سياحية تجعلها وبجدارة عاصمة للسياحة الدينية في العالم كله بما تضمه من آثار هامة لجميع الأديان السماوية , إضافة إلى ما حباها الله به من طبيعة خلابة نادرة ومقومات سياحية فريدة.

واتفق الجانبان على تفعيل مدرسة المسجد الجامع بمحافظة جنوب سيناء من خلال المساجد الكبرى بعمل حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالمجان ، مع تكثيف الدروس الدينية لترسيخ القيم الأخلاقية الإسلامية في نفوس النشء ، ودروس للسيدات , مع الاستفادة بجهود الواعظات المتميزات .