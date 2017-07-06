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الأردن: إحلال السلام في سوريا من مصلحتنا
محمد المومني وزير الاعلام الاردني

الأردن: إحلال السلام في سوريا من مصلحتنا

2017-07-06 14:38:43
محيط: أ. ش. أ

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، أن مصلحة الأردن هي بإحلال السلام والأمن في سوريا، مشيرا إلى أن المملكة لن تنجر إلى الرد على التصريحات التي أطلقها رئيس وفد المعارضة السورية.

وكان رئيس وفد المعارضة السورية للجولة الخامسة في مفاوضات أستانا، أحمد البري، قد اتهم الأردن والولايات المتحدة بأنهما منعا ممثلي ما يسمى “الجبهة الجنوبية” المعارضة من حضور المفاوضات.

وقال المومني - في تصريح صحفي اليوم الخميس - “إن هذه التصريحات متناقضة في بعض الأحيان ومتبدلة وأحيانا تكون دقيقة وأحيانا لا”.
وأشار إلى أن الأردن يحضر بصفة مراقب لمفاوضات أستانا بدعوة من روسيا، وذلك لتأثره بالأوضاع في سوريا.

وأكد المومني أن الأردن معني بوقف التصعيد في كل سوريا وليس في مناطق محددة، حيث يوظف أدواته السياسية والميدانية من أجل الوصول إلى أمن واستقرار سوريا، وهذا يعني أمن واستقرار الحدود السورية الجنوبية المتاخمة للحدود الشمالية للأردن.

وأضاف “نحقق نجاحات كبيرة على مستوى دحر الإرهاب و(داعش) بالتحديد، وعلينا أن نفكر في مرحلة ما بعد دحر هذه التنظيمات، وسوريا معنية في المرحلة بخطوات سياسية ترتب لمرحلة ما بعد دحر الإرهاب”.

وانطلقت أول أمس الثلاثاء، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات السورية.

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