أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الخميس، أنه أصدر بطريق الخطأ تحذيرا ملاحيا للسفن، عن ‏إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي جديد.‏

ونقلت صحيفة “ذا جابان تايمز” اليابانية عن مسؤول في خفر السواحل قوله إن القوات أصدرت تحذيرا خاطئا أمس الأربعاء، بعد ‏اعتقادها بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية جديدة، وتم إلغاء التحذير بعد إصداره بـ40 دقيقة.‏

وأشار المسؤول إلى أنه لم يكن هناك أي تساؤلات أو استفسارات من السفن التي تلقت التحذير، بالرغم من أنها كانت تبحر حول ‏اليابان وجنوب شرق آسيا.‏

وأكد المسئول أن السلطات ستفتح تحقيقات حول الحادث، للوقوف على ملابساته وضمان عدم تكراره.‏

وكانت اليابان قد أعلنت أمس أول الثلاثاء، عقب قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، أنها ‏ما زالت تدرس إدعاء الشطر الشمالي بنجاح التجربة.‏

وقال يوشيهيد سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء إن اليابان تقوم حاليا بتحليل المسافة القصوى لرحلة الصاروخ بدقة.‏

وأضاف سوجا أن الصاروخ هبط على بعد حوالي 300 كيلومتر من شبه جزيرة “أوجا” على الساحل الشمالي الغربي لليابان.‏