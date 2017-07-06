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الناتو يدعو كوريا الشمالية لترك برامج الأسلحة النووية بشكل نهائي
زعيم كوريا الشمالية

الناتو يدعو كوريا الشمالية لترك برامج الأسلحة النووية بشكل نهائي

2017-07-06 14:34:44
أ ش أ

طالب حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الخميس كوريا الشمالية بوقف برامجها للصواريخ البالستية والأسلحة النووية بشكل فوري، وذلك عقب يومين من إجراء كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات.

ودعا سكرتير عام الحلف ينس شتولتنبرج، كوريا الشمالية - في بيان نقلته عنه شبكة “إيه بي سي” الأمريكية لترك برامجها الحالية لأسلحة الدمار الشامل بشكل نهائي والانخراط في حوار حقيقي، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في بروكسل.

وأدانت العديد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أول من أمس.

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