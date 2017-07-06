«لتصديري للحاصلات الزراعية» يتوقع رفع الإمارات والسعودية الحظر عن صادرات الفراولة والفلفل2017-07-06 14:39:37
توقع عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية قيام كل من الإمارات والسعودية برفع الحظر عن الحاصلات الزراعية المصرية “الفراولة” و”الفلفل” قبل بدء موسم التصديري المقبل 2017/2018.
وأشار الدمرداش في تصريحات اليوم الخميس على هامش الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لمشروع مبادرة “التجارة الخضراء” ، إلى أن المجلس شارك بالزيارات التي نظمتها وزارة الزراعة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات خلال الفترة الماضية، لتعريفهم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي “الزارعة” و”التجارة” للتأكد من سلامة الحاصلات قبل تصديرها ، مؤكدا أنه تم إصدار قرار رقم 670 لعام 2017 والخاص بمنظومة إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي، للتأكد من سلامتها من متبقيات المبيدات قبل التصدير.
وأوضح الدمرداش أنه تم مخاطبة الجانب الكويتي من خلال وزارة التجارة والصناعة المصرية للتعرف على أسباب قيامها بحظر صادرات البصل والفلفل والخس والجوافة وأسماء الشركات المخالفة، مشيرا إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية، حيث تم خلال 9 شهور تصدير نحو 212 ألف طن بقيمة 124 مليون دولار.
كما نوه إلى أن الدول العربية تستحوذ على 50% من حجم صادرات القطاع سنويا من حيث الكميات، لتبلغ 1,8 مليون طن بقيمة مليار دولار سنويا.
وشدد عبد الحميد على أن لجنة المخالفات والعقوبات بالمجلس والتي ستعقد اجتماعها يوم السبت المقبل ستقوم بدراسة المخالفات الخاصة بكل شركة مصدرة، وسوف تتخذ إجراءات مشددة مع المخالفين، وذلك للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى مايو 2017 بلغت 3,272 مليون طن بقيمة 1,756 مليار دولار.
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