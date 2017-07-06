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بلدية فلسطينية تنتج الكهرباء من المياه العادمة
توليد الكهرباء من المياه

بلدية فلسطينية تنتج الكهرباء من المياه العادمة

2017-07-06 14:34:38
محيط: أ. ش. أ

افتتحت بلدية نابلس مشروعا هو الأول من نوعه في فلسطين لإنتاج الكهرباء من محطة تنقية لمياه الصرف الصحي من خلال غاز الميثان، الناتج عن عملية تكرير المياه.

وأصبحت المحطة - التي تستوعب يوميا نحو 10 آلاف متر مكعب من مياه الصرف، والتي يتم استخدام الغالبية العظمي منها في ري الاشجار والحقول بعد معالجتها - تنتج ما تحتاجه من الكهرباء، التي تفي لغرض تشغيلها، وبتكاليف أقل.

وقال سليمان أبو غوش مدير محطات التنقية والمشاريع الالمانية في بلدية نابلس، في تصريحات صحفية ، إن المشروع /الذي بلغت تكلفته 40 مليون يورو ساهمت المانيا ب 90% منها /سيوفر طاقة التشغيل للمحطة بقدرة تصل إلى 7 ميجا واط يوميا.

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