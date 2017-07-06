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أحمد زاهر يدافع عن غادة عبدالرازق: اعترفت بغلطها هاتدبحوها يعني!
أحمد زاهر

أحمد زاهر يدافع عن غادة عبدالرازق: اعترفت بغلطها هاتدبحوها يعني!

2017-07-06 14:32:06

دافع الفنان أحمد زاهر عن الفنانة غادة عبد الرازق، خاصة بعدما قامت بنشر فيديو تعتذر فيه للجمهور بسبب الفيديو الفاضح الذي ظهرت فيه عارية.

وكتب زاهر على صفحته على “فيس بوك”: “تاجر الفضائح أسوأ من تاجر الموت، على الأقل تاجر الموت بيقتل مرة واحدة وخلصت، أما تاجر الفضائح بيقتل اللي قدامه ألف مرة كل يوم كل دقيقة كل لحظة، حرام اللي بيتاجر بفضائح الناس عقابه عند ربنا كبير أوي، الفنانة غادة عبد الرازق غلطت بس من غير قصد واعتذرت واعترفت بغلطتها خلاص بقى كفاية حرام عليكم، إيه.. هاتدبحوها يعني.. فيه إيه ما خلاص بقى”.

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