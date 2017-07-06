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وزير الخارجية القطري : لن تناقش أي من الأمور التي "تمس استقلالية الدول"
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

وزير الخارجية القطري : لن تناقش أي من الأمور التي "تمس استقلالية الدول"

2017-07-06 14:36:48
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قال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن بلاده لن تناقش أي من الأمور التي “تمس استقلالية الدول،” وذلك في إشارة إلى المطالب المقدمة من الدول الأربع المقاطعة لقطر ، نافيا اغلاق قناة “الجزيرة” أو القاعدة العسكرية التركية.

وأضاف إن مصر تصنف “الإخوان” جماعة إرهابية، لكن بالنسبة لنا في دولة قطر لا نسميهم جماعة إرهابية ودولة قطر لا تكفل هذه الجماعة ولا وجود لهم في بلدنا.

وزعم وزير خارجية قطر خلال تصريحاته لشبكة CNN أن الإخوان جماعة سياسية تعمل في بلدان مثل البحرين، إحدى دول الحصار وهذا يعد ازدواجًا في المعايير بأن يكون أحد المطالب تصنيفهم كجماعة إرهابية في الوقت الذي يضم فيه البرلمان البحريني أفرادا من هذه الجماعة.

وأضاف إن قطر لا تمول المنظمات الإرهابية، ونعمل مع كل دول العالم على استئصال الإرهاب، على حد قوله .

وأوضح أن “حماس” وقائدها خالد مشعل لديها مكتب في الدوحة ليكون منبرا سياسيا وليس عسكريا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن دعم قطر ليس لحماس، ولكن للشعب الفلسطيني ليشق طريقه نحو الاستقلال.

وأكد أن لديه وساطة عن طريق أشخاص مع “جبهة النصرة”، وأن قطر ليس بالضرورة حين تتعامل مع منظمة أخرى أن تعتنق أفكارها.

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