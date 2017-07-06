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مقتل شرطى سعودى وإصابة 3 آخرين فى هجوم استهدف دورية أمنية بالقطيف
الشرطة السعودية

مقتل شرطى سعودى وإصابة 3 آخرين فى هجوم استهدف دورية أمنية بالقطيف

2017-07-06 14:19:58
وكالات

أفادت وسائل إعلام سعودية بمقتل رجل أمن من قوات الطوارئ وإصابة 3 آخرين، فى هجوم إرهابى على دورية أمنية مكونة من 4 رجال من قوات الطوارئ فى حى المسورة بمحافظة القطيف.

يأتى ذلك بعد يومين من مقتل شرطى وإصابة 3 آخرين بمحافظة القطيف فى هجوم إرهابى.

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