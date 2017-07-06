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كمال شلبي سكرتير عام مساعد لمحافظة سوهاج
كمال شلبي

كمال شلبي سكرتير عام مساعد لمحافظة سوهاج

2017-07-06 14:21:21
محيط: أ. ش. أ

اصدر هشام الشريف وزير التنمية المحلية القرار رقم ” 296” بتعين كمال محمد علي شلبي بوظيفة سكرتير عام مساعد لمحافظة سوهاج بدلا من عملة القائم حاليا بمحافظة قنا لمدة عام.

وعمل شلبي  في وظائف قيادية بالتنمية المحلية في وظائف عدة وكان نموذج للعمل المهني القوي متجردا عن الاهواء والميول الشخصية.

وكان ضمن العاملين بالدرجة العالية للوظائف القيادية بوزارة التنمية المحلية..

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