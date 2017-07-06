بالفيديو.. سعد الصغير يبكي في أول ظهور له بعد وفاة والدته

قدم المطرب الشعبى سعد الصغير، الشكر لجميع من شاركه فى عزاء والدته سواء بحضور العزاء أو بالتعليق على حساباته عبر “فيس بوك” و”انستجرام”. وقال الصغير، فى فيديو نشره ...