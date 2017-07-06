اتفق المخرج شريف عرفة مع كل من الفنانين محمد سعد وأحمد رزق على تصوير المشاهد التي تجمع بينهما في الفيلم السينمائي “الكنز” الأسبوع المقبل، داخل الديكور الرئيسي للفيلم الذي تم إقامته داخل استديو شريف عرفة بمدينة 6 أكتوبر، وهو الديكور الخاص بمكتب النجم محمد سعد والذي يجسد شخصية “رئيس البوليس السياسى” فى العهد الملكى ويظهر الفنان أحمد رزق فى الفيلم بشخصية “ضابط” يتبع لمكتب “رئيس البوليس السياسي”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من روبي، هند صبري، محمد رمضان، هيثم أحمد زكي، سوسن بدر، وهالة صدقي، وأمينة خليل، ونهى عابدين، وأحمد صيام، وتأليف عبد الرحيم كمال، وتدور أحداثه فى 4 عصور مختلفة، هى العباسى والعثمانى والفرعونى والأربعينيات حتى السبعينات من القرن الماضي.

وكان المخرج شريف عرفة قد انتهى من تصوير مشاهد الفيلم فى أكثر من موقع تصوير أغلبها أماكن أثرية، من بينها ديكور الحي الفرعوني، الذى بنى خصيصا فى استديو شريف عرفة، وعدد من المشاهد فى شارع المعز بمنطقة الحسين والجمالية، وقلعة الناصر صلاح الدين، بالقرب من منطقة السيدة عائشة.