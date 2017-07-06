أكد وليد مهدي مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي أن تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام القطن الكاميروني بدأ تسليمها للجماهير بداية من مساء أمس الأربعاء بمنافذ شركة “فوري”.

وأضاف مهدي في تصريحات للموقع الرسمي لـ”القلعة الحمراء”، أن الجماهير التي قامت بحجز التذاكر يوم 27 يونيو الماضي، ستتمكن من تسلم التذاكر يومي الأربعاء والخميس من جميع منافذ “فوري” بمختلف محافظات الجمهورية، فيما ستتسلم الجماهير التي قامت بحجز التذاكر يوم 4 يوليو تذاكر المباراة من منافذ “فوري” غدا أيضا.

وأوضح مدير إدارة المباريات بالأهلي، أن جميع تذاكر اللقاء والمقدرة بـ20 ألف تذكرة تم طرحها جميعا بالموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر، لافتا إلى أنه يوجه الشكر لشركات “كليم وفوري وفالكون” القائمين على عملية بيع التذاكر منذ البداية.

كما أشاد مهدي بالإقبال الكبير من جماهير الأهلي على حجز تذاكر لقاء القطن، مؤكدا أن عملية بيع التذاكر إلكترونيا تعكس مدى رقي وتحضر جماهير الأهلي.

وقال مدير إدارة المباريات بالنادي إن الجماهير التي ستحضر اللقاء لابد وأن تتواجد على بوابات ستاد برج العرب بالتذكرة الإلكترونية والتذكرة التي تسلمها من منفذ “فوري”، موضحا أن كل فرد قام بحجز التذكرة إلكترونيا لابد من أن يطبع التذكرة ويرفقها مع التذكرة التي تسلمها من منفذ “فوري” بعد سداد قيمتها، حتى يقدمها للجهات المختصة على بوابات الملعب.

يذكر أن الأهلي يلاقي فريق القطن الكاميروني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.